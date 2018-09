Pekerman dice addio alla Colombia: c’è dietro l’Argentina?

05/09/2018

Josè Pekerman ha lasciato a sorpresa la Colombia. Dopo il buon Mondiale disputato in Russia, il 59enne commissario tecnico ha deciso di dire addio ai Cafeteros che ne hanno dato l’annuncio tramite una nota ufficiale pubblicata sul sito della Federazione. Dietro la scelta di Pekerman, che ha guidato la nazionale colombiana per sei anni, potrebbe esserci la possibilità di approdare sulla prestigiosa panchina dell’Argentina. Per lui si tratterebbe di un ritorno avendo già allenato l’Albiceleste dal 2004 al 2006.