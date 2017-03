Pazza idea: l'Italia alla Copa America

31 marzo 2017

A queste squadre potrebbe aggiungersi il Giappone, che ha chiesto espressamente di essere inserito nella competizione. Il tutto per la prossima edizione della Coppa, in programma nel 2019. Al momento si tratta solamente di una boutade, una proposta buttata lì sulla quale ragionare, ma ancora siamo nel campo delle ipotesi e niente più e resta decisamente più probabile la conferma della formula con 12 squadre e la presenza di Usa e Messico.



Globoesporte sostiene inoltre che dopo l'edizione del 2019, la Copa America non andrà più in scena negli anni dispari e si adeguerà alle competizioni europee. Questo renderebbe ancora più improbabile la presenza delle nazionali latine impegnate nei campionati europei. Quella del 2019 sarebbe quindi l'unica edizione possibile con i 4 paesi del Vecchio Continente.