Parigi incorona Neymar: la presentazione al Parco dei Principi

5 agosto 2017

La musica di Martin Solveig, dj francese di fama mondiale. Uno stadio pieno, che però non potrà vederlo in azione. Neymar al Parco dei Principi, il giorno dopo la presentazione alla stampa: sarà uno spettacolo che i tifosi parigini difficilmente dimenticheranno. Si tratta di una vera e propria incoronazione per il brasiliano, che non potrà giocare contro l'Amiens nella sfida del Psg che apre la Ligue 1 alle 17.15, non avendo ricevuto in tempo il transfer internazionale.