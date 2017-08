Parigi abbraccia Neymar: primo allenamento e tifosi in fila per la maglia numero 10 "O Ney" potrebbe debuttare già alla prima di campionato contro l'Amiens: ma mancherebbe un documento

4 agosto 2017

La febbre Neymar ha colpito subito i tifosi del Paris Saint Germain. In sole quattro ore sono stati incassati circa 10 milioni di euro per la vendita della maglia dell'attaccante brasiliano, numero 10. Cifra che è ripartita tra Psg, sponsor tecnico, store ecc. Ma cifra che sarà destinata a crescere visto l'entusiasmo verso il giocatore acquistato dal Barcellona.

MANCA UN DOCUMENTO: SLITTA IL DEBUTTO? Piccolo "giallo" in vista del debutto di Neymar con la maglia del Psg sabato pomeriggio contro l'Amiens. Dalla Spagna, infatti, non sarebbe arrivato un documento necessario per il suo tesseramento entro la mezzanotte.

IN CAMPO PER IL PRIMO ALLENAMENTO pic.twitter.com/NoDlDLNrfY — PSG Officiel (@PSG_inside) 4 agosto 2017

IL BAGNO DI FOLLA Ô Ville Lumière, ta ferveur est unique @neymarjr #BemvindoNeymarJr 🇧🇷 pic.twitter.com/etfVKFPBbC — PSG Officiel (@PSG_inside) 4 agosto 2017

LA PRIMA INTERVISTA UFFICIALE @NeymarJR : "Un véritable honneur, un moment spécial d'être ici pour représenter le Paris Saint-Germain."



#BemvindoNeymarJR pic.twitter.com/8TNymrwM8T — PSG Officiel (@PSG_inside) 4 agosto 2017

IL DELIRIO FUORI DAL PARCO DEI PRINCIPI Des frissons à cette vue

Merci à tout le peuple parisien pour ce grand moment



#BemvindoNeymarJR pic.twitter.com/h86kxphQfa — PSG Officiel (@PSG_inside) 4 agosto 2017 @neymarjr

Quel accueil ! pic.twitter.com/H6bOMXhHz8 — PSG Officiel (@PSG_inside) 4 agosto 2017

LA PRIMA FOTO CON LA MAGLIA NUMERO 10 Primeira camisa Un post condiviso da Wagner Ribeiro (@ribeirowagner) in data: 4 Ago 2017 alle ore 03:53 PDT

NEYMAR A PARIGI: ACCOLTO COME UN CAPO DI STATO Neymar e' atterrato all'aeroporto di Le Bourget, alle porte di Parigi. Il campione brasiliano, giunto da Barcellona a bordo di un jet privato, e' stato accolto come un capo di Stato, scortato da diversi motociclisti della polizia verso il suo albergo nel centro della capitale, il Royal Monceau, nell'ottavo arrondissement. Alle 13:30 e' stata fissata la conferenza stampa di presentazione al Parco dei Principi. Intorno all'hotel, la polizia ha eretto un perimetro di sicurezza con diverse barriere in vista dell'arrivo del giocatore. Secondo BFM-TV, il fuoriclasse soggiornera' in quel lussuoso albergo a due passi dall'Arco di Trionfo fino a quando avra' trovato una casa a Parigi (avrebbe gia' adocchiato una villa nei pressi di Neuilly-sur-Sine, il comune piu' ricco di Francia, alle porte della capitale). I tifosi del Paris Saint-Germain sono letteralmente impazziti per l'arrivo dell'attaccante brasiliano del Barcellona. Da questa mattina code interminabili allo store del Psg sugli Champs-Élyse'es per acquistare la maglia numero 10 di Naymar gia' messa in vendita'.

LUNGHE CODE ALLO STORE DEL PSG Encore quelques minutes à patienter au Mégastore du Parc pic.twitter.com/cuQyBXCFiJ — PSG Officiel (@PSG_inside) 4 agosto 2017

LA LEGA FRANCESE: "NEYMAR RIEMPIRA' GLI STADI" "Neymar ha un valore sportivo ma anche un valore marketing, un valore mediatico e un valore economico. Contribuira' a riempire gli stadi di Ligue 1 e a far crescere gli ascolti": lo ha detto il direttore generale esecutivo della Lega calcio francese (Lfp), Didier Quillot, intervistato ai microfoni di radio Europe 1 nel giorno dell'arrivo del brasiliano al Paris-Saint Germain.

NEYMAR PUO' ESORDIRE GIA' DOMANI Cresce l'attesa per l'arrivo di Neymar a Parigi. Il Paris Saint-Germain, societa' con la quale ieri sera il giocatore ha firmato sino al 2022, ha gia' messo in commercio la maglia numero 10 che il campione ereditera' da Javier Pastore. E i punti vendita sono stati immediatamente presi d'assalto da appassionati e supporter. Neymar potrebbe esordire nella Ligue francese gia' domani, nel match casalingo contro il neopromosso Amiens. Per questo, i suoi nuovi compagni di squadra lo aspettano al Camps des Loges per l'allenamento serale.

NEYMAR: "PER IL PSG HO DISUBBIDITO A MIO PADRE" In un video su Instagram, Neymar ha rivelato alcuni retroscena della sua decisione di lasciare il Barça per il Psg. "Per la prima volta nella mia vita ho disubbidito a mio padre", che non voleva lasciasse i blaugrana. "Ho formato un attacco con Messi e Suarez che e' entrato nella storia", ha detto l'attaccante brasiliano. "Ho vinto tutto quello che un giocatore puo' vincere. Ma un giocatore ha bisogno di sfide", ha aggiunto il brasiliano. Quindi rivolgendosi' al padre, ha detto: "Papa', capisco e rispetto la tua opinione, ma la mia decisione e' stata presa. Ti chiedo di sostenermi come sempre. Sento nel mio cuore che e' giunto il momento per me di lasciare". Quindi Neymar ha concluso: "E' stata una decisione molto difficile, ma l'ho fatto con la maturita' che ho accumulato in questi 25 anni".

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X