Panucci: "L'Italia ai Mondiali? E' abituata ad andarci e quando c'è sa come arrivare in finale"

3 ottobre 2017

Christian Panucci , ct dell'Albania , ha parlato al sito della FIFA prima delle sfide contro Spagna e Italia verso Russia 2018. L'ex difensore si è concentrato sulle possibilità degli Azzurri di arrivare alla qualificazione. "E' un momento delicato per Ventura, la Nazionale vive una fase di transizione, ma il ct dovrebbe essere lasciato libero di lavorare. Se l'Italia sarà al Mondiale non lo so, ma è abituata a esserci e quando c'è, sa come arrivare in finale".

Panucci ammette però che il momento storico per l'Italia è particolare:"Non e' un periodo facile per Ventura poiche' l'Italia e' in una fase di transizione. Il ct ha grande esperienza e merita il massimo rispetto". Due partite difficili attendono l'Albania che ha ormai pochissime chance di qualificazione: "I miei giocatori dovranno essere molto coraggiosi contro Spagna e Italia. Le nostre possibilita' sono veramente poche, ma proveremo comunque a rendere difficile la vita a queste due grandi squadre. Nel calcio mai dire mai".



In chiusura, Panucci racconta come le gare contro Spagna e Italia non possano non essere particolari per lui: "Sono entrambe speciali. La Spagna e' la mia seconda casa. Ho molti amici e ho trascorso una parte molto importante della mia carriera nel paese. E l'Italia e' dove vivo, la mia nazione. Ho collezionato varie presenze con la maglia azzurra".