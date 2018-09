Pallone d'Oro, Sergio Ramos attacca Griezmann: "È un ignorante"

18/09/2018

Ha vinto l'Europa League, il Mondiale e la Supercoppa Europea, segnando nelle finali delle prime due competizioni (doppietta in EL) e risultando il miglior giocatore delle due partite. Eppure, secondo Sergio Ramos, Antoine Griezmann non merita il Pallone d'Oro. Il capitano del Real Madrid lo ha addirittura definito un "ignorante" perché l'attaccante francese dell'Atletico rivendica i suoi successi e si è lamentato di non essere tra i finalisti del Fifa The Best: "L'ignoranza è una cosa molto insolente. Quando sento parlare questo ragazzo mi ricordo di Totti, Buffon, Raúl, Casillas e Iniesta. Loro hanno vinto tutto e non hanno avuto il Pallone d'Oro".