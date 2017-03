Ozil: "Mou mi diede del codardo, l'ho odiato"

2 marzo 2017

Mourinho, infastidito dall’atteggiamento in campo del tedesco, lo attaccò duramente davanti a tutti i compagni di squadra: "Sei un bambino, va a farti la doccia, non abbiamo bisogno di te. Credi che bastano due passaggi buoni, di essere così bravo che è sufficiente dare il 50%. Cosa voglio da te? Che giochi bene come puoi fare, che affronti i contrasti da uomo“.



E dopo la risposta al vetriolo del campione tedesco, lo Special One ha rincarato la dose. "Cosa vuoi fare? Vuoi andare sotto la doccia, farti uno shampoo, rimanere solo? Oppure vuoi andare là fuori e dimostrare ai tuoi compagni, a me e ai tifosi di cosa sei capace?".



Prima del chiarimento di qualche giorno dopo ("lo ringraziai per avermi aperto gli occhi e avermi mostrato le mie debolezze"), la confessione di Ozil: "In quel momento l’ho odiato anche se in realtà mi affascinava". Il tedesco, la stessa sera del diverbio, si recò a casa di Sergio Ramos per scusarsi.



Il suo passato sarebbe anche potuto essere al Barcellona, ma tutto saltò per colpa di... Guardiola. "Guardiola non prese parte alle trattative perché in vacanza, non mi inviò alcun segnale e alla fine dissi no al Barcellona per colpa del suo comportamento. Mou, invece, lottò molto per avermi, fu molto convincente e affettuoso, tutto il contrario di Guardiola, per questo scelsi lui e il Real"