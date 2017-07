Ora Ibra diventa una banconota

26 luglio 2017

Dopo la statua, ora la banconota. La Svezia non finisce di omaggiare Zlatan Ibrahimovic, il calciatore più forte della storia del paese scandinavo. L'opera del fotografo Bingo Rimer ritrae il 35enne bomber su una banconota gigante da 1.000 corone: faccia in primo piano e lui che esulta con la maglia del Milan tra le due scritte '1000'. "Avete Benjamin Franklin e me" ha scherzato sul proprio profilo Instagram.