Olanda, ufficiale: Dick Advocaat è il nuovo ct

9 maggio 2017

Dick Advocaat è il nuovo ct della nazionale olandese. Dopo le voci e le dichiarazioni dell'agente del tecnico, adesso è arrivata anche l'ufficialità. L'attuale allenatore del Fenerbahce ha scelto di non rinnovare con il club turco e di sedersi per la terza volta nella sua carriera sulla panchina degli Oranje. Al suo fianco, col ruolo di vice, ci sarà Ruud Gullit . Ad Advocaat spetterà l'arduo compito di qualificarsi per i Mondiali di Russia 2018.

L'Olanda, dunque, fa un passo indietro per tentare l'impossibile. Dopo aver guidato la squadra dal 1992 al 1994 (sconfitta ai quarti di Usa 1994 col Brasile) e dal 2002 al 2004 (sconfitta in semifinale agli Europei), Dick Advocaat torna a vestire i panni del commissario tecnico dell'Olanda. L'accordo con la Federazione era nell'aria da tempo, ma ora ha tutti i crismi dell'ufficialità.



L'attuale allenatore del Fenerbahce prende il posto di Danny Blind, cacciato a marzo dopo la pensate sconfitta con la Bulgaria per qualificarsi a Russia 2018. A lui spetterà il difficile compito di provare a risollevare le sorti dell'Olanda. Dopo cinque giornate, del resto, per gli Oranje la classifica nel Gruppo A sembra seriamente compromessa, con Strootman & Co. relegati al quarto posto a 7 punti, dietro a Francia (13), Svezia (10) e Bulgaria (9). Per Advocaat, che potrà avvalersi anche della presenza in panchina di Gullit, la missione impossibile è quella di centrare il secondo posto nel Gruppo per disputare i playoff.