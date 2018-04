Olanda: Robben dà l'addio alla Nazionale dopo 96 presenze e 37 gol

10 ottobre 2017

Robben ha debuttato nella Nazionale maggiore olandese il 30 aprile 2003, a 19 anni, in un'amichevole contro il Portogallo. Sua la fascia di capitano dall'agosto del 2015 al posto di van Persie. Ha partecipato a tre Europei (2004, 2008 e 2012) e a tre edizioni dei Mondiali (2006, 2010 e 2014): è stato vicecampione del mondo a Sudafrica 2010 (sconfitta per 1-0 in finale contro la Spagna a Johannesburg dopo un gol di Iniesta alla fine del secondo tempo supplementare) e con gli orange ha chiuso al terzo posto la rassegna in Brasile nel 2014 (3-0 ai padroni di casa nella finalina).