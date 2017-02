NY City: Pirlo-Maxi Moralez, torte in faccia

24 febbraio 2017

Compirà 38 anni il prossimo 19 maggio, ma Andrea Pirlo ha ancora voglia di divertirsi come un bambino. In un video postato dal New York FC, l'ex centrocampista della Juve gioca a torte in faccia con l'ex atalantino Maxi Moralez, appena sbarcato in MLS. Per vedere chi vince, non vi resta che cliccare sul video qui sotto.