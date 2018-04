Nozze Messi: Maradona non è nella lista degli invitati

27 giugno 2017

Non c'è Diego Maradona tra i 260 invitati al matrimonio con rito civile di Leo Messi e Antonella Roccuzzo che si terrà venerdì in un hotel di Rosario, città natale dell'asso del Barcellona, a 300 km da Buenos Aires. Lo riferisce il 'Mundo Deportivo'. "Ci saranno compagni ed ex compagni di squadra di Leo, famigliari e amici", fanno sapere gli organizzatori. Confermata la presenza di Di Maria, Aguero, Lavezzi, Fabregas, Ronaldinho, Suarez, Deco e Xavi.

Messi e Maradona hanno condiviso lo spogliatoio dell'Argentina tra la fine del 2008 e luglio del 2010, quando Maradona è stato ct della Seleccion. Ricchissimo e vario il menù scelto da Leo e Antonella: non ci saranno soltanto specialità tipiche argentine. Dalla varietà di salumi tra cui spianata, salame al aji (piccante), il lomito alle erbe (carne di vitella), il prosciutto crudo 'Reserva Oro' al giro di formaggi passando per i 'sorrentinos' (i tradizionali ravioli argentini), il chop suey di pollo (l'insalatona di carne con le verdure in umido), le empanadas di carne e di pesce, mezzelune ripiene, zuppa di cazuelas e diverse tipologie di salsicce (note a chi ama e conosce l'asado). Ci sarà anche la 'Sushi station' per chi preferisce il pesce e la cucina giapponese.