Nozze Messi, donazioni "miserabili": all'Ong 37 euro a testa dagli invitati

4 agosto 2017

Il matrimonio di Messi doveva essere l'appuntamento più glamour dell'estate del calcio mondiale e invece rischia di essere ricordato solo per la brutta figura che hanno fatto i 250 invitati. Secondo il Clarin, in totale gli ospiti delle nozze hanno donato alla Ong Techo Argentina soltanto 11mila dollari, circa 37 euro a testa. Una cifra che ha fatto subito ribattezzare l'evento organizzato da Leo e Antonela Roccuzzo come il "matrimonio dei miserabili".