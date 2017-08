Nizza, Sneijder si presenta: "Occhio Napoli, noi ci crediamo"

8 agosto 2017

33 anni e tanta voglia di giocare, di portare il Nizza in alto e di conquistarsi un posto per gli eventuali Mondiali del 2018 con l'Olanda. Wesley Sneijder non ha perso la mentalità vincente: "Odio perdere". E il primo messaggio va proprioal Napoli: "Possiamo qualificarci, ma bisogna crederci tutti. Spero di trasmettere questa mia idea ai compagni. Nel 2010 non pensavamo dall'inizio di vincere la Champions, ma durante l'anno è una cosa che è maturata e alla fine ce l'abbiamo fatta".



Sneijder era stato vicino alla Sampdoria in questo mercato, poi il cambio di località marittima, dopo l'esperienza al Galatasaray: "Mi considero ancora al top, più invecchio più mi sento meglio. Non sono per niente appagato, sono qui per fare qualcosa di grande e vincere". Al suo fianco ritroverà Mario Balotelli, compagno all'Inter: "Non sono venuto qui su suo suggerimento, ma per il progetto, per lo stile di gioco. Con Mario ho parlato, ma o deciso da me. E inoltre in Costa Azzurra si vive bene".