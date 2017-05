Nizza, Balotelli: "Spero di rimanere"

19 maggio 2017

E' stata una stagione importante per Balotelli, che dopo un paio d'anni difficili è tornato a sorridere con la maglia del Nizza. Con 15 gol in Ligue 1, Mario ha contribuito al terzo posto in campionato che vale la qualificazione ai preliminari di Champions e ora resta da capire quale sarà il suo futuro, visto che il contratto è in scadenza. "Grazie per tutte le emozioni di quest'anno - scrive Balo su Instagram -, spero che potremo proseguire ancora insieme. Il futuro ce lo dirà".