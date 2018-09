Nizza, Balotelli: "Grasso? Fate ridere... Non ho preso nessuna multa"

15/09/2018

Mario Balotelli non ci sta. L'attaccante del Nizza e della Nazionale ha reagito a modo suo alla notizia della multa ricevuta dal club transalpino a causa del suo sovrappeso. Lo ha fatto con un paio di storie su Instagram in cui ha attaccato i giornalisti per aver riportato la notizia: "Già mi fa ridere sentir parlare di sovrappeso. Ora andate a f*** con le vostre cazzate aggiuntive ed inventate! Multato addirittura ora? Chiunque l'abbia scritto è giusto che perda il lavoro".