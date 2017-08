Nizza, Balotelli esalta i tifosi: al bar con loro a vedere il match con l'Ajax

3 agosto 2017

Serata speciale per Balotelli, che ieri ha assistito ad Ajax-Nizza insieme ai tifosi del club francese, all'interno di un bar. Supermario, che ha dovuto saltare il ritorno del terzo turno preliminare di Champions per un infortunio muscolare, ha così ha deciso di gustarsi il match insieme ai tifosi del Nizza: una scelta doppiamente felice, visto che i rossoneri - in virtù del 2-2 ottenuto ieri in trasferta dopo l'1-1 dell'andata - si sono qualificati per il playoff di Champions.