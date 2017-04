Nizza: Balo fa doppietta e festeggia in aeroporto

9 aprile 2017

Venerdì sera a Lilla Mario Balotelli è tornato al gol fuori casa dopo 563 giorni di astinenza, una doppietta che ha permesso al suo Nizza di non perdere contatto con il Monaco capolista. Giunto in aeroporto per tornare in Costa Azzurra, SuperMario ha festeggiato in un modo davvero inusuale tra le risate di compagni e addetti dello scalo. Poi ha pubblicato la particolare esistenza sul proprio profilo Instagram.