Neymar, sfottò dell'Espanyol al Barcellona

2 agosto 2017

Sfottò dell'Espanyol a Piqué e al Barcellona per il caso Neymar. L'occasione è stato l'incredibile episodio avvenuto nel corso dell'amichevole contro il Twente, dove l'arbitro Bas Niljsjaus ha deciso di lasciare il campo senza dire una parola in seguito alle proteste dei giocatori biancoazzurri per l'espulsione di Piatti al 60'. Dopo dieci minuti negli spogliatoi, il fischietto internazionale è tornato in campo e ha ripreso a dirigere la partita. Sul profilo Twitter ufficiale dell'Espanyol ecco il post con la foto dell'arbitro e il commento 'Se queda' ('Resta'). Ironizzando sul post fatto qualche giorno fa da Piqué riferito a Neymar...