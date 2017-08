Neymar risponde al Barcellona: denuncia alla Fifa per mancato pagamento di un bonus

24 agosto 2017

Il matrimonio tra Barcellona e Neymar è finito nel peggiore dei modi e i cocci stanno volando per tutta Europa dalla Catalogna a Parigi. La guerra è totale a suon di carte bollate. Dopo la denuncia del brasiliano da parte del Barça per violazioni contrattuali, ora è Neymar ad aver denunciato la sua ex squadra per il mancato pagamento di un bonus relativo al suo rinnovo fino al 2021: 26 milioni di euro. Conferme dalla Fifa che sta valutando.

Peggio di così, insomma, le parti non potevano lasciarsi e le polemiche trasformatesi in carte bollate stanno proseguendo a suon di denuncie. Lavoro extra anche per la Fifa che dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento danni del Barcellona per la violazione contrattuale di Neymar nel passaggio al Paris Saint Germain per 222 milioni di euro, dovrà valutare anche la denuncia presentata da Neymar tramite la N&N Consultoria, la società di famiglia che gestisce il giocatore.



Il Barcellona nei primi giorni di agosto mentre il giocatore stava definendo i dettagli col Psg, ha bloccato il pagamento del bonus da 26 milioni di euro che sarebbe spettato al giocatore dopo il rinnovo fino al 2021.