Neymar resta ai box: rinviato il suo esordio con il Psg

5 agosto 2017

Niente esordio con il Psg per Neymar. Dalla Spagna non è infatti mai arrivato il documento necessario a completare il trasferimento del brasiliano ai parigini che, quindi, non potranno schierare O'Ney nel match di oggi in Ligue 1 contro l'Amiens. Il transfer sarebbe dovuto arrivare a Parigi entro la mezzanotte di ieri ma non è mai stato ricevuto. Neymar, che verrà presentato oggi al Parco dei Principi ai nuovi tifosi (tutto in diretta su Premium Sport a partire dalle 15), dovrà quindi aspettare la trasferta di settimana prossima sul campo del Guingamp per esordire con la maglia del Psg.