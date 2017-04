Neymar, respinto il ricorso contro la squalifica

20 aprile 2017

Settimana da dimenticare per Neymar. Dopo le lacrime per l'eliminazione in Champions contro la Juve, la Federazione spagnola ha respinto infatti il ricorso dell'attaccante brasiliano contro la squalifica di tre giornate arrivata dopo l'espulsione col Malaga. A questo punto, in vistra del Clasico di domenica, al Barcellona non rimane altro che appellarsi al TAS per provare a ridurre lo stop dell'attaccante. In tal caso, la sentenza potrebbe arrivare venerdì.