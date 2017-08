Neymar presentato al Parco dei Principi: "Qui per fare la storia"

5 agosto 2017

"Merci! Sono molto orgoglioso, sognavo di far parte di questa sfida. Voglio vincere dei trofei con voi, voglio fare la storia. Avrò bisogno del vostro sostegno. Parigi è magica, ici c'est Paris". Così Neymar dal palchetto allestito per lui sul campo del Parco dei Principi per la presentazione ufficiale ai tifosi del Paris Saint-Germain poco prima dell'esordio in campionato della squadra con l'Amiens.



Neymar, accolto da un interminabile boato della folla che acclamava il suo nome, è stato presentato dal presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, prima di rivolgere il breve saluto ai tifosi. Dopo aver eseguito qualche palleggio, Neymar, sorridente ma anche intimidito, ha fatto un giro d'onore del campo tra ovazioni e applausi. Un piccolo parapiglia si è creato in tribuna quando il brasiliano, poco prima di lasciare il campo, si è tolto la maglia lanciandola tra i tifosi. Per festeggiare Neymar, il pubblico ha anche intonato una famosa canzone brasiliana, "Aquarela do Brasil".