Neymar, messaggio alla Juve: "Possiamo rifare il Triplete"

28 marzo 2017

"E' stato qualcosa di unico. Ho vissuto quella partita come fosse una sfida al limite dell'impossibile . E' stata una vittoria che ci ha messo tanta euforia addosso". Così Neymar rivive la sfida fra Barcellona e Psg, in al Mundo Deportivo. Ma soprattutto lancia un messaggio alla Juve: "Penso che possiamo vincere nuovamente tutto , se saremo concentrati e felici". Il Barça è in lotta per Liga, Coppa del Re e soprattutto Champions League.

Neymar, che domenica contro il Granada in trasferta può festeggiare il 100/o gol in blaugrana, ha già rinnovato il contratto con il club fino al 2021, rifiutando offerte più elevate come quella arrivata dal PSG: "Il mio sogno era di giocare nel Barca, fin da bambino era quello che volevo. Giocare in questa squadra è un sogno che si realizza per me". Riguardo il rinnovo di Messi, Neymar si lascia andare a un "Messi è il Barca e il Barca è Messi". Sull'addio di Luis Enrique alla panchina dei blaugrana, Neymar è apparso molto dispiaciuto: "Sarà strano nella prossima stagione non lavorare con lui, anche se sarà positivo imparare altre cose. Il tecnico ci ha aiutato molto in queste stagioni e ci ha fatto crescere, facendoci vincere tantissimo".