Neymar, lacrime di nostalgia: il brasiliano vuole il ritorno al Barcellona

06/09/2018

Barcellona è come casa e Neymar ne sente la mancanza. Il brasiliano, che ha salutato i blaugrana la scorsa estate per firmare con il Paris Saint-Germain, si sarebbe infatti pentito della scelta fatta dopo i dissidi, poi risolti, con Cavani . Chiamate, lacrime in stanze d'albergo con gli ex compagni ed amici del Barça e il tentativo in segreto di tornare in Catalogna, ma con un muro da superare: la volontà del club spagnolo.