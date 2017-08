Neymar illumina la Tour Eiffel

6 agosto 2017

È Neymar-mania a Parigi. Città in delirio per il nuovo acquisto del Psg tanto che la Tour Eiffel si è illuminata a festa per dargli il benvenuto. Il monumento simbolo della capitale francese ha reso omaggio al brasiliano colorandosi con i colori del club parigino nella notte tra sabato e domenica. Neymar ha già conquistato tutta la città, ora si attende il suo debutto in campo.