Neymar, follie dalla Premier per strapparlo al Barcellona

2 aprile 2017

Non si placano, dunque, le voci e le ipotesi secondo cui nella prossima sessione di mercato Neymar potrebbe dire addio al Barcellona. Stando alle cifre riportate dalla stampa britannica, sarebbe soprattutto lo United di Mourinho ad essere disposto a mettere sul tavolo cifre da capogiro pagando ai catalani l'intera clausola e assicurando all'ex Santos uno stipendio mai visto prima, esattamente il doppio rispetto a quanto attualmente percepisce il fuoriclasse.



Lo stesso Neymar, del resto, non ha nascosto di sognare la Premier League, definita da lui stesso il campionato più competitivo d'Europa: "Il campionato inglese mi entusiasma, mi piace lo stile di gioco e le squadre che vi militano. Magari un giorno potrei giocarci" aveva detto in una recente intervista. Dopo i 105 milioni investiti la scorsa estate per Pogba, a Manchester sarebbero dunque pronti a ritoccare verso l'alto le cifre dei trasferimenti da record.