Neymar cuore d'oro: regala la maglia a un bimbo in lacrime che invade il campo

23/09/2018

Minuto 91. Neymar sta per lasciare il campo al compagno Nkunku e un bambino lo raggiunge in lacrime e lo abbraccia. Il campione brasiliano, spesso al centro della critica per alcuni atteggiamenti (leggasi tuffi e sceneggiate) discutibili, mostra il suo lato più tenero, consolando il baby-tifoso tenendo a debita distanza gli steward prontamente accorsi. E per rendere indimenticabile la giornata del ragazzino, ecco la sua maglia in omaggio. Chapéu Neymar.