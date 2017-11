Neymar costretto traslocare per motivi di sicurezza

17 novembre 2017

Non bastano i rapporti non esattamente idilliaci con parte dei compagni e con l' allenatore . La vita parigina di Neymar continua a essere complicata tanto che, scrive Le Parisien, l'asso brasiliano ha dovuto lasciare la sua villa di Yvelines per motivi di sicurezza. La lussuosissima abitazione di O'Ney era infatti costantemente meta di pellegrinaggio da parte di orde di tifosi - e curiosi - che, nonostante la costante presenza di vigilantes e gendarmi, era considerati un rischio potenziale per l'ex Barcellona. La mega-villa - 1.000 metri quadrati su cinque piani, piscina al seminterrato - in cui il brasiliano abitava da fine agosto è rimasta quindi vuota.