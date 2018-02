Neymar, caviglia steccata: ma con il Real ci sarà Il brasiliano ha pubblicato su Instagram una foto della caviglia infortunata: salterà i due prossimi impegni del Psg

26 febbraio 2018

Mezzo sospiro di sollievo in casa Psg. L'infortunio di Neymar rimediato contro l'Olympique Marsiglia non dovrebbe essere così grave da non consentirgli di giocare il big match di Champions col Real Madrid. Il brasiliano ha pubblicato su Instagram una foto della caviglia steccata, accompagnata dalla scritta "Per oggi basta". Stando a Emery, l'attaccante dovrebbe saltare i prossimi due impegni del Psg in Coppa di Francia e di Ligue 1.

Sembra dunque rientrare l'allarme Neymar in vista della Champions. Uscito dal campo in barella e trasportato in ambulanza all'Ospedale americano di Neully, il brasiliano sembra non aver riportato gravi danni alla caviglia. Gli accurati esami medici non hanno evidenziato né fratture né gravi distorsioni alla caviglia destra.



Neymar dovrà però continuare a indossare il bendaggio rigido e sarà out per i due appuntamenti settimanali del PSG, i quarti di finale della Coppa di Francia mercoledì e la trasferta di campionato a Troyes sabato. "Neymar dovrebbe giocare contro il Real Madrid", ha spiegato il tecnico Unai Emery. Il 6 marzo il Parco dei Principi lo aspetta per tentare l'impresa Champions dopo la sconfitta per 3-1 al Santiago Bernabeu.

ZIDANE: "SPERO CHE NEYMAR RECUPERI" "Non sono contento per l'infortunio di Neymar e spero che riesca a tornare in campo, non mi piace che un rivale non giochi per infortunio". Così il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha commentato l'infortunio del fenomeno del Psg. Il numero 10 del Psg ha subito una distorsione alla caviglia nel corso della gara di Ligue 1 vinta contro il Marsiglia e potrebbe non recuperare in tempo per il match di ritorno degli ottavi di Champions League proprio contro i Blancos, in programma la prossima settima a Parco dei Principi.

