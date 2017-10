Neuer, tempi di recupero più lunghi: starà fuori 6 mesi

7 ottobre 2017

Manuel Neuer non tornerà in campo prima del mese di marzo, come svelato dallo stesso giocatore ai microfoni della tv del Bayern Monaco. Dopo la nuova frattura ad un piede, lo scorso 18 settembre, si pensava che il portiere potesse tornare fra i pali della porta dei bavaresi già a gennaio. Yupp Heynckes, invece, dovrà attendere più del previsto per riaverlo a disposizione. Il portiere della nazionale tedesca si è comunque mostrato fiducioso e ottimista per il suo pieno recupero.