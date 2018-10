Nervi tesi al Real, Ramos se la prende con un ragazzo della Cantera

22/10/2018

Aria tesa in casa Real. I risultati sono pessimi e i giocatori sono sotto pressione. Anche Sergio Ramos, che durante un allenamento se l'è presa con Reguilón, 22enne prodotto della Cantera, che di recente ha esordito in Champions da titolare. Colpito durante un'esercitazioni con le mani, il centrale dei Blancos ha reagito in maniera molto brusca, redarguendo il giovane e scagliandogli addosso il pallone per ben due volte. Sul campo per rasserenare gli animi è intervenuto Modric, poi Ramos si è scusato sui social per l'accaduto.