Nazionali, Higuain e Dani Alves squalificati: la Juve se la ride

24 marzo 2017

Un cartellino giallo che inguaia Bauza ma consentirà al tecnico della Juve di avere un Higuain meno stanco in vista della ripresa del campionato: nella sfida tra l'Albiceleste e il Cile, infatti, il Pipita, diffidato, ha rimediato un'ammonizione che lo costringerà a saltare la gara contro la Bolivia. Un guaio per l'Argentina che sta cercando faticosamente di conquistarsi la qualificazione ai prossimi campionati del mondo. Non ne sarà di certo rattristata, invece, la Juve anche perché la trasferta in Bolivia è storicamente nota per le sue difficoltà anche dal punto di vista climatico evitando la quale, Gonzalo potrà sicuramente presentarsi in condizioni migliori in vista della super sfida contro la sua ex squadra, il Napoli, in programma il 2 aprile. Probabile, a questo punto, che Higuain anticipi i tempi del suo rientro a Torino.



Nel frattempo, per ovviare alla sua assenza, il ct Bauza ha deciso di convocare Lucas Alario, attaccante classe 1992 del River Plate e autore, fin qui, di 6 reti nel campionato argentino. Altra porta sbattuta in faccia, dunque, a Mauro Icardi che a questo punto nelle gerarchie si vede superare oltre che da Pratto anche da Alario, la cui convocazione è stata annunciata al termine della sofferta gara vinta contro il Cile.



Nella stessa situazione del Pipita si trovano anche Dani Alves, ammonito durante Uruguay-Brasile e dunque indisponibile per la partita della Nazionale verdeoro contro il Paraguay, e Lucas Biglia: il capitano della Lazio, compagno di squadra di Higuain nell'Argentina, è stato a sua volta sanzionato e sarà indisponibile per la trasferta in Bolivia.