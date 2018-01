Nantes-Psg: fallo di reazione... dell'arbitro

14 gennaio 2018

Incredibile, ma vero: è successo in Ligue 1 nel recupero di Nantes-Psg. Protagonista dell'episodio l'arbitro Chapron che, dopo essere stato "tamponato" nel corso di un'azione di gioco da Diego Carlos, ha reagito con il più classico dei falli di reazione. Un calcio al difensore del Nantes e poi la decisione di sventolargli in faccia il secondo giallo ed espellerlo tra l'incredulità generale. Rabbia Ranieri che nel post partita ha commentato: "È la prima volta che vedo una cosa del genere, l'arbitro ha dato un calcio al mio giocatore, che gli ha detto: "Che fai?". Ora lo squalificheranno, però non è mai successa una cosa del genere".