Nacional, Alvaro Recoba torna a casa e punta alla presidenza nel 2018

16 febbraio 2017

Questa volta il sinistro magico del Chino non c'entra. L'ex attaccante dell'Inter torna sì al Nacional, ma dietro a una scrivania. L'obiettivo è ambizioso, come si addice sempre a un campione. E passa per un'investitura ufficiale. "Il Nacional è lieto di annunciare che l'idolo Alvaro Recoba è toprnato a casa - si legge nel comunicato del club -. Anche se in questo caso non per mostrare le sue magie in campo, ma per entrare a far parte della Commissione patrimoniale con l'obittivo di concretizzare il sogno di realizzare il nuovo stadio". Fino all'8 dicembre del 2018 Recoba prenderà confidenza col ruolo nuovo, cercando di fare esperienza e mostrare le sue qualità anche lontano dai campi di gioco. Poi sarà la volta del grande passo. Nel mirino del Chino, infatti, ci sono le elezioni presidenziali del Nacional.