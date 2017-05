Muntari diventa un caso internazionale: "Esempio nella lotta al razzismo"

2 maggio 2017

L'uscita del campo di Sulley Muntari a Cagliari dopo gli insulti razzisti è diventato un caso internazionale. La notizia è finita sui media di mezzo mondo ed è stata ripresa persino dall'Alto Commissario per i diritti umani dell' Onu . Le Monde, Guardian e Iol (Sud Africa) hanno dato grande eco al gesto del ghanese, descrivendo quello che è accaduto in campo e definendo il giocatore del Pescara " un esempio nella lotta al razzismo ".

I cori razzisti, il tentativo di dialogo con i tifosi del Cagliari,la lite con l'arbitro Minelli e l'uscita del campo. Non sentendosi tutelato dal direttore di gara, il ghanese ha scelto un modo eclatante per protestare contro gli ennesimi buu ricevuti in campo e il suo gesto ha fatto rapidamente il giro del mondo, suscitando grande clamore.



Del caso, oltre ai media internazionali, si è occupato anche l'Onu. "Muntari è un'ispirazione per tutti noi qui all'ufficio Onu per i diritti umani", ha spiegato Alto Commissario per i diritti umani Zeid Ra'ad al-Hussein, invitando la Fifa a prestare maggiore attenzione al persistente problema del razzismo nel calcio. E dopo l'eco internazionale, sulla vicenda ora si attende la risposta della Procura federale, che analizzerà le immagini del match insieme a un caso analogo che ha colpito Rüdiger al termine del derby di Roma.