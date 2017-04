Moyes alla giornalista: "Anche se sei donna ti potrei prendere a schiaffi"

4 aprile 2017

Caso rientrato per il manager del Sunderland e la reporter inglese, ma non per il ministro dello sport che - dopo aver visto le immagini diffuse due settimane dopo l'episodio fuorionda - ha commentato: "Fosse stato un maschio non si sarebbe rivolto così". Un'accusa di sessismo che ha costretto Moyes a tornare sull'accaduto: "Quelle parole non riflettono il mio pensiero. Ho ammesso l'errore e la giornalista ha accettato le mie scuse". Circostanza confermata da ambo le parti, ma che non chiude la polemica.



Dopo il match pareggiato dal Sunderland ultimo in classifica contro il Burnley, la Sparks aveva chiesto al manager: "La presenza del proprietario in tribuna le ha messo più pressione?". Da lì la reazione un po' così di Moyes, che non si aspettava - visto il clima piuttosto rilassato e colloquiale - tutto il polverone successivo. Ora la FA potrebbe multarlo.