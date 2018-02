Mourinho promuove il VAR: "Sono sempre a favore della verità"

17 febbraio 2018

Manchester United avanti in FA Cup e nel match con l'Huddersfield è arrivato anche l'intervento del VAR, sperimentato in Inghilterra proprio nella coppa. Nello specifico è stato annullato un gol di Mata per fuorigioco. Una decisione che è arrivata dopo diversi minuti dal gol, ma che a giudicare dalle immagini ha corretto la svista (millimetrica) del guardalinee. Sulla vicenda, che in Inghilterra è vista come una novità, è intervenuto al termine del match José Mourinho.



"Sono favorevole all'introduzione del VAR e lo sono sempre nei confronti della verità, anche se va contro la mia squadra: io voglio la verità, se il Var aiuta a trasformare una decisione sbagliata in corretta io sono felice". Certo, poi Mourinho entra nello specifico e non è più tanto accomodante: "Mi sono preparato durante la settimana a controllare le mie emozioni in relazione a una situazione simile a quella che è accaduta: hai segnato un goal, ma hai qualche dubbio sul fatto se festeggiare o meno. Se sono felice? Nel momento in cui ho visto Kevin Friend toccare l'auricolare, sapevo che stava succedendo qualcosa, è il dubbio non è mai bello".



Poi la frecciata sulla decisione nello specifico del gol di Mata: "Sul protocollo si parla di chiara e oggettiva situazione, e di sicuro questa non era una situazione chiara. Ma sappiamo che è una fase di sperimentazione, e io sono qui tranquillo a parlarne dal momento che abbiamo vinto 2-0".