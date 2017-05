Mourinho minaccia la FA: "Calendario disumano, potrei schierare l'Under 18"

2 maggio 2017

Dopo Antonio Conte anche José Mourinho è passato all'attacco nei confronti della Football Association . Nel mirino un calendario troppo fitto e logorante, con tanto di minaccia: "Se andremo in finale di Europa League potrei il Manchester United Under 18 di Butt per sfidare il Crystal Palace, e speriamo che loro non abbiano bisogno di punti salvezza altrimenti sarebbe brutto". United in campo ogni tre giorni: "Conseguenza dei nostri successi".

Dopo il pareggio interno con lo Swansea, Mourinho ha alzato i toni nei confronti della federazione rea di stilare un calendario troppo logorante: "I miei giocatori sono molto stanchi. È merito dei nostri successi in tutte le competizioni ma anche del calendario. E immaginate se avessimo giocato anche la semifinale di Fa Cup. La settimana scorsa avremmo giocato contro il Tottenham, quindi quando avremmo giocato contro il Burnley? Quando? Quando? Quando? Quando avremmo giocato contro il Burnley? Fino a fine stagione giochiamo ogni tre giorni. Quando avremmo giocato? Dopo la finale di Fa Cup? A giugno? In precampionato? Quando?".



E lo United è impegnato anche in Europa League nella semifinale contro il Celta Vigo. Competizione che se vinta porterebbe quel posto in Champions League che la Premier League non sta portando: "Chissà, se il 24 dovessimo giocare la finale di Europa League, per il turno di campionato contro il Crystal Palace potrei schierare l'U18 di Nicky Butt. Spero che al Palace non servano punti per salvarsi, altrimenti sarebbe molto brutto per tutti".