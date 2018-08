Mourinho: "Ho vinto più Premier da solo che tutti gli altri manager messi insieme"

27/08/2018

Il pesante 0-3 interno contro il Tottenham e gli applausi ai propri tifosi al fischio finale sotto gli occhi dell'ad Ed Woodward. Tutto lasciava (o lascia) presagire l'esonero didalin un gesto che potrebbe essere interpreato come commiato da Old Trafford. Invece nel postpartita lo Special One si è mostrato grintoso come al solito, anche più di quanto visto in panchina. "Meritavamo di più e per come abbiamo giocato non dobbiamo sentirci sconfitti" ha commentato ringraziando comunque i tifosi per gli applausi ricevuti.Il campo però ha parlato chiaro: 3-0 per il Tottenham e seconda sconfitta in tre partite per il Manchester United dopo tutte le tensioni estive per un mercato che non ha soddisfatto lo Special One. Per questo si pensa a un addio, all'esonero, a uno spogliatoio spaccato. Ma Mourinho non ci sta: "La squadra è unita altrimenti non avremmo lottato come abbiamo fatto stasera. Potevamo essere avanti di due gol nel primo tempo, alla fine abbiamo perso 3-0".

Stuzzicato sulla questione Mourinho si è infuriato: "Tre a zero sapete cosa vuol dire? - ha chiesto al giornalista che lo incalzava - Vuol dire tre gol per loro e zero per noi, certo, ma anche tre Premier League. Quello che ho vinto io. Ho vinto più Premier League da solo che tutti gli altri manager messi insieme, quindi portatemi rispetto".