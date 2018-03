Mourinho, botta e risposta con De Boer: "E' il peggior allenatore della storia della Premier"

12 marzo 2018

Josè Mourinho di nuovo al centro delle polemiche dopo il botta e risposta con Frank De Boer, che ieri aveva criticato il tecnico del Manchester United per lo scarso utilizzo di Rashford. La replica del portoghese non si è fatta attendere: "Ha detto che non è un bene per Rashford avere un allenatore come me perché la cosa più importante per me è vincere. Se fosse stato allenato da Frank, avrebbe imparato a perdere perché ha perso ogni partita".