Mourinho ancora contro Conte: "Fa la vittima, ma ha iniziato lui"

15 gennaio 2018

La polemica a distanza scoppiata tra José Mourinho e Antonio Conte non sembra avere fine. L'ultima puntata ha come protagonista il portoghese, che attraverso il 'Telegraph' ha punzecchiato il tecnico del Chelsea : "Quando comincio io mi assumo tutte le responsabilità e l'ho fatto parecchie volte - dice Mou -. Ma quando non sono io, trovo divertente che chi stia dall'altra parte faccia la vittima, quando non lo è. Ma visto che non mi diverto, la storia finisce qua".