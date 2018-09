Mourinho ancora all'attacco: "I commentatori tv sono dei bugiardi compulsivi"

14/09/2018

"Bugiardi compulsivi". È partita un'altra crociata di José Mourinho. Questa volta obiettivo delle critiche dello Special One sono i commentatori televisivi, gli ex giocatori presenti negli show calcistici. In Inghilterra li chiamano 'pundit' e in particolare, seppur senza mai nominarlo, Mou se la prende con Jamie Carragher, storica bandiera del Liverpool. Il caso è nato dopo le ottime prestazioni di Marcus Rashford con la maglia dell'Inghilterra. Nelle trasmissioni post-partita era arrivata la sentenza: "Rashford se vuole crescere e diventare un top mondiale deve lasciare lo United e trovare una squadra nella quale abbia più spazio".



Una dichiarazione che Mourinho ha voluto controbattere alla sua maniera, con un contrattacco spietato: "Non dovessi farlo giocare con il Watford verrei aspramente criticato, ci sono delle persone che sono oltremodo ossessionati nei confronti miei e di Marcus, sono dei bugiardi compulsivi". L'invettiva di Mou contro i suoi detrattori e riguardo all'argomento Rashford è durata almeno cinque minuti, in uno di quei monologhi tipici del portoghese quando vuole attaccare. Preparatissimo al riguardo, lo Special One ha snocciolato, uno dopo l'altro, tutti i numeri sul minutaggio di Rashford durante la sua gestione, come a dire, con me Marcus gioca sempre. Ecco il passaggio della conferenza stampa:





"Nella stagione 2016-2017 Marcus Rashford ha giocato 32 partite in Premier League, 11 in Europa League (compresa la finale), 2 in FA Cup, 6 in League Cup e il Community Shield. 53 presenze, ma se volete vi do anche i minuti: ha giocato 3068 minuti e se volete dividerli per match di 90 minuti, ha giocato 34,5 partite di 90 minuti nel 2016-17.



Nel 2017-2018: 35 partite di Premier League, 8 di Champions, 5 di FA Cup, 3 di League Cup e la finale di Supercoppa Europea. 52 partite, 2676 minuti, se li dividete per 90 fa 29,7 partite. Con me in due stagioni ha 105 presenze, 5774 minuti, 63,7 partite da 90 minuti, comprese 5 finali. Perciò le persone che parlano dei minuti di Rashford penso che siano abbastanza confusi".