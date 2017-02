Mou veste... Ranieri: "Il Leicester deve dedicargli lo stadio"

24 febbraio 2017

Il mondo del calcio si stringe intorno a Claudio Ranieri , e a tendergli la mano è un avversario in tante battaglie. Sul profilo instagram le parole di Josè Mourinho sono chiare: "Campione d'Inghilterra e allenatore dell'anno FIFA, licenziato. Questo è il nuovo calcio, Claudio. Continua a sorridere amico, nessuno può cancellare la storia che hai scritto". E poi in conferenza stampa indossa la maglia con le iniziali CR e dice: "Il Leicester a questo punto deve fare solo una cosa: dedicare a Ranieri il nome dello stadio ". Intanto già si parla della successione è il favorito per i bookmakers è Roberto Mancini . Che dice: "Mi spiace per il amico Claudio. Quel che ha fatto resta nella storia del calcio mondiale".

Ovviamente oltre alla stampa britannica si sono scatenate le agenzie di scommesse sul nome del successore. L'ex allenatore dell'Inter è quotato 6/4, nettamente in vantaggio rispetto agli altri papabili, che sono Alan Pardew e Nigel Pearson, quotati 5 /1. Più difficili le piste che portano a Frank De Boer, Jaap Stam, Roy Hodgson o Ryan Giggs. E proprio i bookmakers, al contrario dello scorso anno, si sono rivelati profetici. A inizio stagione, infatti, l'esonero di Ranieri era secondo soltanto a quello di Arsene Wenger, manager in crisi dell'Arsenal.



Da questa rosa di nomi uscirà con tutta probabilità l'erede di Ranieri, licenziato dopo la sconfitta di misura in Champions League con il Siviglia in trasferta, e con la squadra al quart'ultimo posto in classifica in Premier League con 21 punti. Mancini, che ha lasciato l'Inter nell'agosto 2016, è il nome di respiro internazionale. Per il tecnico, che da calciatore indossò a fine carriera la maglia del Leicester City per 5 gare, si tratterebbe di un ritorno alla squadra inglese.