Morto Bogdan Dochev, il guardalinee che convalidò la "mano de Dios" di Maradona

1 giugno 2017

Si è spento a 80 anni Bogdan Dochev, guardalinee bulgaro passato alla storia per una partita indimenticabile. Ai Mondiali di calcio del 1986, infatti, Dochev faceva parte della terna che diresse Inghilterra-Argentina, rimasta negli annali per il celeberrimo gol segnato di mano da Maradona. A convalidare "la mano del Dios", in un certo senso, fu proprio il bulgaro che rimase immobile senza segnalare nulla all'arbitro tunisino Ali bin Nasser.