Montella provoca: "Siviglia fortissimo, è diventato più vincente del Milan"

2 gennaio 2018

Vincenzo Montella, forse, ha ancora il dente avvelenato per l'esonero deciso dalla società. La chiamata del Siviglia, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2019, lo ha certamente ricaricato facendogli dimenticare le recenti delusioni, ma evidentemente il tecnico di Pomigliano d'Arco vuole ancora togliersi dei sassolini dalle scarpe. Ora, però, si torna in campo, e l'obiettivo è quello di imporsi in Spagna.



"Inizio questa avventura con curiosità ed entusiasmo" ha dichiarato in conferenza, il vero battesimo prima dell'esordio in Liga sabato nel derby con il Betis Siviglia. "E' bello vivere l'umore della città. Bisognerà giocare con passione e coraggio ma anche con intelligenza. Devo pensare prima alla gara di Coppa del re che è importante per la nostra stagione, poi ci concentreremo sul derby".



Un applauso particolare è dedicato al pubblico andaluso. "La tifoseria è come mi aspettavo, vicina e di grande aiuto. E' molto bello ma è anche una grande responsabilità". L'obiettivo numero uno sarà tornare a fare gol con una certa contirnuità: "Vedendo la qualità della squadra penso che abbiamo segnato pochi gol. La soluzione al problema non è avere più attaccanti, ma essere più squadra. Vedo che qui in Spagna, come in Italia, sono più interessati alle questioni degli acquisti che alle partite. Sono arrivato di recente, sto valutando la squadra e parlerò con il direttore sportivo per prendere le decisioni più opportune". Che dovranno servire a vincere. Quello che, Supercoppa italiana a parte, non gli è riuscita al Milan.