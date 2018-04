Mondiali, Siria fine della corsa: al playoff va l'Australia

10 ottobre 2017

L'Australia vince in casa per 2-1 ai supplementari il ritorno dello spareggio per Russia 2018 contro la Siria. Decisiva la rete di Tim Cahill al 109', dopo l'1-1 al 90'. Vantaggio siriano con Al Somah al 6', pareggio dello stesso Cahill al 13'. Nei supplementari la Siria resta in dieci per il rosso ad Al Mawas e cade a pochi minuti dai calci di rigore. L'Australia ora attende la quarta del Centro-Nord America per l'ultimo playoff verso il Mondiale.