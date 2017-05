Mondiale Under 20: espulsione decisa grazie al VAR

20 maggio 2017

Prima, storica, espulsione decretata attraverso il VAR , il Video Assistant Referee. E' accaduto in Corea del Sud, durante il Mondiale Under 20 . L'attaccante dell'Argentina Lautaro Martinez si è preso un cartellino rosso per una gomitata a palla lontana al 76' del match con l'Inghilterra: l'arbitro Abdullah Hassan, avvisato in cuffia, si è recato a bordo campo, ha visionato il replay sul monitor per poi tornare in campo ed espellere il giocatore.

Dopo che lo scorso dicembre era arrivato il primo rigore assegnato con l'assistente video, durante il Mondiale per Club, ecco che in un'altra competizione FIFA arriva una storica prima volta: un cartellino rosso assegnato con il VAR. Il tutto per una "scorrettezza grave non rilevata", uno dei casi in cui si può utilizzare l'assistenza video.



Al 76' di Argentina-Inghilterra (sullo 0-2, partita poi vinta 3-0 dagli inglesi) l'arbitro degli Emirati Arabi Mohammed Abdulla Hassan è stato avvisato in cuffia dall'assistente video Bin Jahari di un'azione scorretta non ravvisata: si trattava del modo in cui Lautaro Martinez si è liberato della marcatura di Tomori: una sbracciata, anzi una gomitata che ha colpito l'inglese. Il direttore di gara si è recato a bordocampo, ha visionato il replay più volte e poi è tornato sul terreno di gioco, espellendo l'attaccante argentino. Che è rimasto di sasso, come anche il proprio allenatore.



Per andare a visionare il replay e prendere la decisione il gioco è stato fermo poco più di un minuto: l'arbitro ha fermato la partita al 75'55", mentre ha estratto il rosso al 77'06".