Monaco, Mbappé espulso dall'allenamento: il resto della squadra lo abbandona

21 agosto 2017

Kylian Mbappé è ormai un separato in casa nella rosa del Monaco. L'attaccante non vede l'ora di trasferirsi al Psg a suon di milioni di euro, ma la società del Principato per ora tiene duro. La sua storia in biancorosso però è ormai compromessa. In settimana Mbappé è stato espulso dall'allenamento dopo un litigio con Andrea Raggi. Non solo, rifiutandosi di tornare nello spogliatoio ha costretto i suoi compagni a cambiare campo d'allenamento.