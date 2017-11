Monaco, il patron vende il suo Leonardo per 382 milioni di euro

17 novembre 2017

Dopo Mbappé, Dmitri Ryobovlev ha venduto anche il suo Leonardo. Il patron del Monaco, infatti, ha ceduto il famoso quadro "Salvator Mundi", che è attribuito al pittore italiano, alla cifra record di 382 milioni di euro (450,3 milioni di dollari compresi i diritti d'asta). Una plusvalenza super per il russo che aveva acquistato il dipinto quattro anni fa dal commerciante d'arte francese Yves Bouvier per 108 milioni di euro. Chissà se utilizzerà questi soldi per rinforzare sul mercato il suo Monaco.



Il Salvator Mundi è diventato così l'opera d'arte più pagata al mondo: 'Donne di Algeri' di Picasso era stato battuto da Christie's per 179,4 milioni nel 2015, mentre "Interchange" di Willem De Kooning era costato 300 milioni.